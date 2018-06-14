Правительство РФ рассмотрит изменение пенсионной системы
14 июня 2018 09:00
Российское правительство сегодня, как ожидается, рассмотрит вопросы, связанные с изменениями пенсионной системы. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, "на заседание 14 июня выносится проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий гражданам страны".
После заседания кабмина законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.
В нижней палате российского парламента ожидают проект российского правительства о повышении пенсионного возраста. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться внесения законопроекта о пенсионном возрасте и лишь после этого заниматься обширным обсуждением предложения российского кабинета министров.
Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.
Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что процесс повышения пенсионного возраста должен проходить плавно, в течение 10 лет, сообщают "Известия".
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