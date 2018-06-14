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Правительство РФ рассмотрит изменение пенсионной системы

14 июня 2018 09:00
Правительство РФ рассмотрит изменение пенсионной системы После заседания кабмина законопроект может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.
После заседания кабмина законопроект может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.

Российское правительство сегодня, как ожидается, рассмотрит вопросы, связанные с изменениями пенсионной системы. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, "на заседание 14 июня выносится проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий гражданам страны".

После заседания кабмина законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» может быть внесен на рассмотрение Государственной думы.

В нижней палате российского парламента ожидают проект российского правительства о повышении пенсионного возраста. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дождаться внесения законопроекта о пенсионном возрасте и лишь после этого заниматься обширным обсуждением предложения российского кабинета министров.

Сейчас женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60. Работники вредных и тяжелых производств и некоторые льготные категории граждан имеют право на досрочную пенсию.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко заявила, что процесс повышения пенсионного возраста должен проходить плавно, в течение 10 лет, сообщают "Известия".
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