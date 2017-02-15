Правительство РФ опубликовало план приватизации на три года
15 февраля 2017 09:17
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План приватизации на ближайшие три года опубликовало правительство России. Среди прочего он предполагает снижение государственных долей в компаниях, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики. В число таких компаний входят ВТБ, "Совкомфлот" и "Алроса".
Планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций около пятисот акционерных обществ и примерно 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия России в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более тысячи объектов другого имущества государственной казны, сообщается в справке к плану. Поступления в бюджет за это время составят 5 миллиардов 600 млн рублей ежегодно, сообщает Радио Маяк.
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