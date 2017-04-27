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Последнюю ракету «Союз-У» запустят с Байконура 22 февраля
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Последнюю ракету «Союз-У» запустят с Байконура 22 февраля

27 апреля 2017 13:42
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Последнюю ракету «Союз-У» запустят с Байконура 22 февраля
Все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А».

Последнюю ракету «Союз-У» производства самарского РКЦ «Прогресс» планируют запустить с Байконура 22 февраля.

Ракета выведет на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-05» с грузом для Международной космической станции.

«ФедералПресс» напоминает, что Россия решила отказаться от использования ракет «Союз-У» для запуска «грузовиков» к МКС.

Ракета-носитель «Союз-У», стартовавшая с космодрома Байконур с грузовым кораблем «Прогресс МС-04» и потерпевшая аварию над Тувой в декабре 2016 годаназад, является предпоследней, пишет «Интерфакс».

Все дальнейшие пуски грузовых кораблей к МКС будут выполняться ракетой «Союз-2-1А».

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