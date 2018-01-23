Полицию обяжут сообщать гражданам о посещении их домов
23 января 2018 12:49
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Законопроект обяжет полицейских информировать граждан, если они в их отсутствие посетят их дома или земельные участки. Не позднее 24 часов с момента проникновения в дом к собственнику сотрудники МВД должны будут приехать к нему и под подпись вручить бумагу, с указанием времени визита и его цели.
Поправки вносятся в ст. 15 ФЗ «О полиции» «Проникновение в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории», сообщает Life.
Адвокат Александр Островский считает, что законопроект защитит права граждан. «Владельца дома, который увидит, что входная дверь открыта, а рядом на приусадебном участке разбросаны сотни стрелянных автоматных гильз, должны успокоить именно представители МВД», — отметил юрист.
Он также считает, что если нововведение будет принято, то полицейские будут внимательней проверять адреса домов, где могут находиться злоумышленники, чтобы МВД не пришлось восстанавливать разгромленный по ошибке дом, пишет ФедералПресс.
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