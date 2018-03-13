Похороны Олега Табакова пройдут в четверг, 15 марта
13 марта 2018 09:19
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Об этом сообщили в МХТ имени Чехова. До этого в театре, которым руководил Табаков, пройдет церемония прощания, прийти смогут все желающие.
Народный артист СССР скончался накануне в возрасте 82 лет. Последние месяцы он тяжело болел. Соболезнования в связи с уходом из жизни Табакова выразил президент Владимир Путин, передает Радио Маяк.
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