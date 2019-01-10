Подрядчик космодрома "Восточный" взят под стражу
10 января 2019 09:14
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Подрядчик космодрома "Восточный" взят под стражу в Приамурье по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года глава компании "Лео Телеком" присвоил почти 26 миллионов рублей, принадлежащих Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Обвиняемый был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам.
"Доказательств, подтверждающих доводы, что им был приобретен обратный билет в Россию на январь 2019 года, не представлено", – отмечается в материалах суда. Защита просила избрать для своего клиента меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, с учетом попытки выезда бывшего подрядчика космодрома Восточный за рубеж, суд посчитал, что тот может скрыться от следствия, передает Радио Маяк.
pixabay.com
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