Почти полную отмену роуминга обещают в России до конца 2017 года
19 декабря 2017 11:10
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Национальный роуминг в России будет отменен на 90% до конца 2017 года, заявил глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
Он отметил, что в первое полугодие 2018 года мобильным операторам останется только завершить решение технических вопросов, пишут "Известия".
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