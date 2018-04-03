Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня

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Первая рабочая неделя следующего месяца в связи с празднованием Первомая продлится всего два дня – четверг и пятницу – это 3 и 4 мая, напомнили в Роструде. Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля.А в связи с празднованием 9 мая Дня Победы никаких переносов не будет. Праздничный выходной выпадает на среду и "разделит" рабочую неделю на две части, передает Радио Маяк.