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Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня

3 апреля 2018 08:52
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Первая рабочая неделя мая продлится всего два дня А в связи с празднованием 9 мая Дня Победы никаких переносов не будет.
А в связи с празднованием 9 мая Дня Победы никаких переносов не будет.

Первая рабочая неделя следующего месяца в связи с празднованием Первомая продлится всего два дня – четверг и пятницу – это 3 и 4 мая, напомнили в Роструде. Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля.

А в связи с празднованием 9 мая Дня Победы никаких переносов не будет. Праздничный выходной выпадает на среду и "разделит" рабочую неделю на две части, передает Радио Маяк.

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