Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей
27 сентября 2018 10:52
60
Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве. Лот ушёл за 9 млн рублей, при этом стартовая цена составляла 2,5 млн, сообщает LIFE SHOT.
Также были проданы автограф и рукопись песни (3,6 млн рублей), записная книжка с телефонами рок-тусовки Москвы и Петербурга тех времён (3 млн), черновик (550 тысяч). Почти все лоты, кроме последнего, достались одному покупателю.
Записную книжку до торгов оценивали в 500 тысяч рублей, рукописи песен — в 250 тысяч, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
604
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15525
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
653
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
862
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
882
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1165
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
814
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
869
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1888
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1333
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1480
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1441
Мероприятия