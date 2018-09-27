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Новости /  В стране  

Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей

27 сентября 2018 10:52
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Паспорт Виктора Цоя продали за 9 млн рублей Также были проданы автограф и рукопись песни.
Также были проданы автограф и рукопись песни.

Паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве. Лот ушёл за 9 млн рублей, при этом стартовая цена составляла 2,5 млн, сообщает LIFE SHOT.

Также были проданы автограф и рукопись песни (3,6 млн рублей), записная книжка с телефонами рок-тусовки Москвы и Петербурга тех времён (3 млн), черновик (550 тысяч). Почти все лоты, кроме последнего, достались одному покупателю.

Записную книжку до торгов оценивали в 500 тысяч рублей, рукописи песен — в 250 тысяч, пишет Лайф.
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