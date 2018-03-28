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Опознаны 27 жертв пожара в ТЦ в Кемерово Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявили обвинения.
Опознаны 27 жертв пожара в ТЦ в Кемерово
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Опознаны 27 жертв пожара в ТЦ в Кемерово

28 марта 2018 09:23
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Опознаны 27 жертв пожара в ТЦ в Кемерово Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявили обвинения.
Задержанным по делу о пожаре в Кемерове предъявили обвинения.

Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов сообщил, что по состоянию на 28 марта специалисты опознали 27 жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщают "Известия".
Во вторник, 27 марта, вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявлял, что результаты генетической экспертизы жертв трагедии будут готовы в ближайшие трое суток.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В результате возгорания погибли не менее 64 человек, среди них много детей. Ранее сообщалось, что специалисты опознали 25 погибших.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело, расследованием занимаются сотрудники центрального аппарата СК РФ. Следствие считает наиболее вероятной причиной возгорания короткое замыкание в электросети.
Следственный комитет предъявил обвинения всем пятерым задержанным в связи с уголовным делом о пожаре в кемеровском торговом центре, передает Радио Маяк.
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