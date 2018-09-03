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Операторы связи нашли способ частично окупить «закон Яровой»

3 сентября 2018 13:11
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Операторы связи нашли способ частично окупить «закон Яровой» Речь идет об услуге хранения трафика.
Речь идет об услуге хранения трафика.

Федеральные операторы связи заявили о возможности компенсировать затраты на исполнение«закона Яровой». Для этого они решили заняться продажей одной из услуг. Речь идет об услуге хранения трафика - крупные операторы предлагают хранить данные других, более мелких компаний, сообщает "ФедералПресс".

«Мегафон» иМТС уже рассматривают данную идею. Причем«Мегафон» для оценки потребности уже создал и начал рассылать специальный опросник. Специалисты«Ростелекома» ранее также сообщали о намерении ввести данную услугу.Отмечается, что региональные операторы уже опасаются данных нововведения. Более всего их беспокоит возможная завышенная цена.

Напомним, что закон Яровой начала свое действие 1июля 2018 года. Теперь компании обязаны хранить весь трафик, в том числе сообщения, записи разговоров, видео, изображения, втечение полугода. Данная информация также должна быть при необходимости предоставлена силовым структурам, пишет Лента.ру.

Ранее сообщалось, что после вступления документа в законную силу операторы заявили,что пока не могут легально исполнить все требования, так как у них нет сертифицированного оборудования. Но законопроект предполагает административную ответственность за использование несертифицированных средств кодирования (шифрования) при передаче сообщений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Фото pixabay.com

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