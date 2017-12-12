Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде
12 декабря 2017 14:01
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В Москве сегодня состоится олимпийское собрание, на котором спортсмены, как ожидается, примут окончательное решение об участии в Зимней Олимпиаде.
Накануне комиссия спортсменов Олимпийского комитета России опубликовала единое заявление по вопросу участия в Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Атлеты выразили готовность принять участие в Играх, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.
В заявлении подчёркивается, что это желание продиктовано не личными карьерными амбициями, а желанием выступить за свою родину, за преданных болельщиков и нацию, передает Радио Маяк.
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