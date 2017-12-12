Я нашел ошибку
Главные новости: 
Кадетский бал состоится в Самаре Гостей ждут танцы и показательные выступления бальных пар.
Кадетский бал состоится в Самаре
Роспотребнадзор арестовал более 10 тыс. меховых изделий Общая стоимость продукции составила более 500 млн рублей.
Роспотребнадзор арестовал более 10 тыс. меховых изделий
В День Конституции жители Самарской губернии получили из рук полицейских паспорта Дети рассказали о чувстве ответственности, которое они испытали, получив паспорт.
В День Конституции жители Самарской губернии получили из рук полицейских паспорта
"Крылья Советов" продлили контракт с Аланом Чочиевым
Из-за ДТП с тремя машинами на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской возникла большая пробка На месте работают сотрудники ГИБДД.
Из-за ДТП с тремя машинами на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинской возникла большая пробка
В Самаре на трехлетнюю девочку упала снежная глыба Ребенка доставили в больницу.
В Самаре на трехлетнюю девочку упала снежная глыба
Взят новый «рубеж» в борьбе с ВИЧ в Самарской области Очень важно выявить инфекцию на начальном этапе и соблюдать рекомендации врача.
Взят новый «рубеж» в борьбе с ВИЧ в Самарской области
Больше всего интересовали россиян в 2017 году биткоин, спиннер и Билан «Яндекс» назвал самые популярные запросы за 2017 год.
Больше всего интересовали россиян в 2017 году биткоин, спиннер и Билан
сегодня  Среда, 13 декабря, 12:47
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/12:
USD 58.84
-0.39
EUR 69.3
-0.5
Искать
Новости /  В стране  

Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде

12 декабря 2017 14:01
79
Олимпийцы сегодня примут окончательное решение об участии в Олимпиаде Спортсмены намерены выступить ради болельщиков.
Спортсмены намерены выступить ради болельщиков.

В Москве сегодня состоится олимпийское собрание, на котором спортсмены, как ожидается, примут окончательное решение об участии в Зимней Олимпиаде.

Накануне комиссия спортсменов Олимпийского комитета России опубликовала единое заявление по вопросу участия в Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Атлеты выразили готовность принять участие в Играх, невзирая на то, что, априори, поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран.

В заявлении подчёркивается, что это желание продиктовано не личными карьерными амбициями, а желанием выступить за свою родину, за преданных болельщиков и нацию, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5498
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2030
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8944
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2682
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10434
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3061
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2516
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1661
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2031
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1921
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1613
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3251
Весь список

Мероприятия
В Самаре наградили победителей творческого конкурса имени Эдуарда Кондратова
В музее Алабина откроется новогодняя выставка-ярмарка «Сделано в Самаре»
В Самаре состоится один из федеральных окружных полуфиналов Всероссийского конкурса «Лидеры России»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Новокуйбышевске дети получили просроченные подарки. Дмитрий Азаров потребовал заменить все подарки в регионе

447

Жительница Башкортостана случайно нашла в Самаре пропавшего два года назад сына

229
за неделю

В Самаре на улице Стара-Загора водитель трамвая сбил девушку, перебегавшую пути в неустановленном месте

1686

В Нефтегорском районе "шестерка" на скорости опрокинулась в кювет, погибла пассажирка машины

1583
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда