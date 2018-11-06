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Новости /  В стране  

Около 20 белых медведей окружили село на Чукотке

6 ноября 2018 12:12
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Около 20 белых медведей окружили село на Чукотке Хищники ждут, когда придут или встанут льды.
Хищники ждут, когда придут или встанут льды.

Группа белых медведей из 20 особей окружила село Рыркайпий на Чукотке, через которое проходит миграционный путь этих животных, пишут "Известия".

Как рассказала уполномоченный главы администрации населенного пункта Евгения Малахова, хищники ждут, «когда придут или встанут льды», так как из-за изменения климата этот процесс с каждым годом наступает в разное время.

По ее словам, в составе группы есть как взрослые особи, так и детеныши. В село они заходят из обычного любопытства, поэтому специальный патруль отпугивает животных из шумовых устройств. За пределами населенного пункта для медведей организуют кормовые точки, чтобы те не приближались к жилью, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что исчезновение многолетнего льда к северу от Гренландии, которое зафиксировали ученые, может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей.


Фото pixabay.com
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