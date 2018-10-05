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Один из баров Петербурга вошёл в список 50 лучших в мире

5 октября 2018 13:12
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Один из баров Петербурга вошёл в список 50 лучших в мире Единственный представитель России в списке расположился на 39-м месте.
Единственный представитель России в списке расположился на 39-м месте.

Петербургский бар El Copitas попал в рейтинг 50 лучших баров мира, который составил журнал Drinks International.

Единственный представитель России в списке расположился на 39-м месте.

На вершине рейтинга оказался лондонский бар Dandelyan, следом за ним — вновь представитель английской столицы — American Bar, а замкнул тройку лучших сингапурский Manhattan.

Стоит отметить, что больше всего в рейтинге питейных заведений из Великобритании и США. Нашлось в списке место представителям столиц Греции, Франции, Испании, Японии, Норвегии,а также Гонконгу, Шанхаю и Барселоне, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
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