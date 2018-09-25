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Обувь и одежда резко подорожают в России

25 сентября 2018 13:33
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Обувь и одежда резко подорожают в России Названы причины роста цен.
Названы причины роста цен.

Эксперты предупредили россиян о возможном повышении цен на одежду и обувь. Это может произойти из-за ослабления курса рубля, а также планируемого повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 % до 20 %.
Повышение цен на одежду и обувь планируется в 2019 году. Рост составит 10–20 % в премиальном сегменте и 5–10 % в бюджетном. Об этом пишет РБК.

Как отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, в отличие от цен на продукты питания цены на одежду и обувь обычно растут с некоторой отсрочкой, поскольку увеличение расходов на базовые продукты приводит к «режиму экономии», в первую очередь на развлечениях и обновлении гардероба, сообщает "ФедералПресс".
«Ослабление рубля и рост НДС неизбежно приведут к росту себестоимости коллекций в 2019 году», – отметила она.

Как пишет «Реальное время», по словам президента Baon Ильи Яроленко, себестоимость коллекций вырастет на 5–10 %, так как ценообразование в фешен-сегменте сильно зависит от валютного курса.


Фото pixabay.com


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