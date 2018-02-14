Обломки разбившегося Ан-148 доставили в Жуковский
14 февраля 2018 11:48
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Фрагменты потерпевшего в Подмосковье крушения самолета Ан-148 доставили в аэропорт Жуковский, пишут "Известия".
Как сообщает РЕН ТВ, обломки лайнера утром 14 февраля привезли грузовики.
Ранее отмечалось, что в зоне катастрофы было обнаружено более 2 тыс. фрагментов самолета.
Пассажирский Ан-148, летевший в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шестеро членов экипажа — все погибли.
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