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Новости /  В стране  

Новые санкции против России не приведут к резким колебаниям курса рубля

27 октября 2018 10:15
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Новые санкции против России не приведут к резким колебаниям курса рубля В этом заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
В этом заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Введение в отношении России новых западных санкций, если это произойдет, не приведет к резким колебаниям курса рубля – в этом заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» он напомнил, что впервые за долгое время бюджет страны будет профицитным. В свою очередь глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что бюджет страны обладает огромным запасом устойчивости.

На этой неделе Госдума в первом чтении приняла проект бюджета до 2021 года. Впервые за последние несколько лет главный финансовый документ предусматривает превышение доходов над расходами, передает Радио Маяк.


Фото pixabay.com


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