Новые санкции против России не приведут к резким колебаниям курса рубля
27 октября 2018 10:15
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Введение в отношении России новых западных санкций, если это произойдет, не приведет к резким колебаниям курса рубля – в этом заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» он напомнил, что впервые за долгое время бюджет страны будет профицитным. В свою очередь глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что бюджет страны обладает огромным запасом устойчивости.
На этой неделе Госдума в первом чтении приняла проект бюджета до 2021 года. Впервые за последние несколько лет главный финансовый документ предусматривает превышение доходов над расходами, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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