Новая двухсотрублевая купюра побывала на МКС
17 января 2018 10:57
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Севастопольский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фото новой двухсотрублевой купюры с изображением его родного города-героя на борту Международной космической станции.
Отметим, что фотографию с банкнотой на МКС Шкаплеров выложил на своей странице в «Инстаграмме».
Космонавт подписал фото: «А вы уже видели новые купюры? На 200-рублевой изображен мой родной #Севастополь, а на 2000-рублевой – Дальний Восток, мост на остров Русский и космодром #Восточный», сообщает "ФедералПресс".
Напомним, что в настоящее время Шкаплеров находится на МКС в качестве капитана пилотируемого корабля «Союз МС-07», который 17 декабря стартовал с космодрома Байконур.
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