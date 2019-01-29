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Неполадки в работе Instagram устранены

29 января 2019 09:25
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Неполадки в работе Instagram устранены С проблемами столкнулись и жители России.
С проблемами столкнулись и жители России.

Неполадки в работе Instagram устранены, приложение работает в штатном режиме. Это данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Ранее пользователи Instagram по всему миру сообщили о проблемах в работе сервиса. Технические неполадки наблюдались в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки, в странах Азии.

С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщали пользователи из Москвы, передает Радио Маяк.
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