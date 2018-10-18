Неизвестные открыли огонь по президенту Гаити
18 октября 2018 09:26
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Неизвестные открыли огонь по президенту Гаити Жовенелю Моизу во время его визита в город Пон-Руж. Инцидент произошел в тот момент, когда Моиз возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина – основателя независимого государства Гаити и его первого правителя под именем император Жак I.
По данным издания, пострадали двое телохранителей главы государства, один из них получил огнестрельное ранение в голову. Сам Моиз не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.
Обстоятельства происшествия выясняются, о задержании злоумышленников пока информации не поступало, передает Радио Маяк.
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