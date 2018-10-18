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Новости /  В стране  

Неизвестные открыли огонь по президенту Гаити

18 октября 2018 09:26
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Неизвестные открыли огонь по президенту Гаити Пострадали двое телохранителей главы государства.
Пострадали двое телохранителей главы государства.

Неизвестные открыли огонь по президенту Гаити Жовенелю Моизу во время его визита в город Пон-Руж. Инцидент произошел в тот момент, когда Моиз возлагал цветы к мемориалу Жан-Жака Дессалина – основателя независимого государства Гаити и его первого правителя под именем император Жак I.

По данным издания, пострадали двое телохранителей главы государства, один из них получил огнестрельное ранение в голову. Сам Моиз не пострадал и был эвакуирован в безопасное место.

Обстоятельства происшествия выясняются, о задержании злоумышленников пока информации не поступало, передает Радио Маяк.

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