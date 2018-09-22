Названы самые распространенные в России праворульные автомобили
22 сентября 2018 09:49
131
Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг самых распространенных в России праворульных автомобилей. Отмечается, что по состоянию на первое июля 2018 года на территории страны числится 3,5 миллиона таких авто.
Более половины от всех машин с правым рулем приходится на продукцию концерна Toyota (57 процентов, или 2 миллиона авто). При этом девять из десяти моделей компании входят в десятку самых популярных в России.
Среди них самой популярной является Toyota Corolla, которых в России насчитывается 329,3 тысяч штук, на втором месте расположилась Toyota Corona (115,5 тысяч штук), третье место занимает Toyota Mark (104,1 тысяч штук). В общей сложности, по данным агентства, праворульные автомобили составляют чуть более восьми процентов от общего автопарка в России.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
467
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15302
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
519
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
722
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
768
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1096
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
681
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
773
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1764
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1246
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1368
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1323
Мероприятия