Названы самые прибыльные профессии в России
18 октября 2018 10:14
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Больше всего в России зарабатывают финансисты, их средний заработок вдвое выше общероссийского. Такие данные представлены в отчете аналитического центра НАФИ.
Эксперты проанализировали статистику основных показателей рынка труда в России за первое полугодие 2018 года и пришли к выводу, что меньше всего зарабатывают работники гостиниц и общественного питания.
При этом средняя месячная зарплата по России за указанный период составила 42 521 рубль (без учена НДС). Это выше показателя за 2017 год на $46, отмечает «Российская газета».
При этом финансисты по всей России в среднем зарабатывают 87 991 рубль.
На втором месте среди самых высокооплачиваемых профессий — специальности в сфере добычи полезных ископаемых (86 982 рубля), на третьем работники сферы информации и связи — 70 839 рублей, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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