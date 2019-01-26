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Названы самые невыгодные профессии для женщин

26 января 2019 11:15
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Названы самые невыгодные профессии для женщин Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам.
Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам.

Специалисты Австралийского бюро статистики (ABS) выяснили, в каких профессиональных сферах мужчины получают заработную плату выше, чем женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам. Также эксперты обратили внимание на разрыв в оплате в 22% в строительстве и 21% в недвижимости. Помимо этого, можно увидеть разницу в области экономики (21%), в сфере информационных технологий (19%) и в образовании (14%).

Наименьшая разница в оплате труда женщин и мужчин наблюдается в сфере гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе, пишут "Известия".



Фото pixabay.com

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