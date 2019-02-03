Названа причина смерти Децла
3 февраля 2019 11:54
211
Около часа ночи рэперу стало плохо, и близкие вызвали скорую. Врачи, однако, успели только зафиксировать его смерть.
Названа причина смерти Децла. По информации телеграм-канала Mash, рэпер Кирилл Толмацкий скончался от остановки сердца после концерта в Ижевске.
Отмечается, что после выступления исполнитель чувствовал себя отлично и на недомогания не жаловался. Однако около часа ночи ему стало плохо, и близкие вызвали скорую. Врачи, однако, успели только зафиксировать его смерть. При этом сообщается, что раньше проблем с сердцем у рэпера не было.
Как ранее писал Лайф, о смерти исполнителя сообщил на своей странице в "Фейсбуке" его отец Александр Толмацкий. Позже информацию подтвердил концертный директор Децла, пишет Лайф.
Фото: ©Facebook/ДеЦл
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
212
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
518
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
674
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
581
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
943
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1179
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1934
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1700
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1987
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2355
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2549
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3812
Мероприятия