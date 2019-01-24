Назван самый популярный продукт этой зимы
24 января 2019 11:53
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Самым популярным в России продуктом в декабре и январе оказался мандарин. Об этом в четверг, 24 января, сообщили журналистам в пресс-службе оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Также россияне часто покупали куриное мясо, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, яблоки, колбасы и сосиски, отмечает телеканал RT. Известно, что в декабре в сегменте продуктовых магазинов у дома средний чек составил 340–350 рублей (310–320 рублей в январе). В гипермаркетах сумма намного выше — 1230–1240 рублей (1010–1030 рублей в январе).
Уточняется, что в статистике собрана информация за декабрь и период с 1 по 22 января, пишут "Известия".
pixabay.com
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