Назван самый безопасный мессенджер
27 ноября 2018 08:54
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Эксперты компании Artezio проанализировали более 20 мессенджеров и определили самые безопасные для пользователей. Первое место по уровню приватности занял мессенджер Signal.
В своем исследовании специалисты тестировали мессенджеры, работающие на системах iOS и Android, по 30 параметрам, среди которых качество шифрования данных, функциональность систем хранения переписки, уровень защиты персональных данных.
В итоге были отобраны восемь приложений, которые обеспечивают высокий уровень безопасности пользователей, отмечает телеканал «360».
На первое место эксперты поставили мессенджер Signal, отметив высокое качество протокола шифрования и двухфакторную идентификацию.
На втором месте Wickr, который мало уступает победителю, но имеет ограничения в бесплатной версии. Третьим стал Telegram.
Самым небезопасным мессенджером признан Facebook Messenger, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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