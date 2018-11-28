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Новости /  В стране  

Наказание за подделку документов могут ужесточить

28 ноября 2018 12:59
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Наказание за подделку документов могут ужесточить Мошенников часто приговаривают к условным срокам
Мошенников часто приговаривают к условным срокам.

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко разработал и предложил поправки к законодательству, ужесточающие санкции в отношении граждан, подделывающих документы.
Он недоволен тем, что злоумышленников зачастую приговаривают к условным срокам, хотя поддельные документы способствуют совершению тяжких и особо тяжких преступлений, пишет "ФедералПресс".

Марченко предложил увеличить срок лишения свободы и принудительных работ до пяти лет, а срок ограничения свободы до четырех лет.
Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на «RT», ранее предлагалось увеличить срок заключения до 7 лет, а денежный штраф до 5 миллионов.

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