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Началась отмена роуминга в России

27 февраля 2018 13:28
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Началась отмена роуминга Первым об отмене внутрисетевого роуминга объявил оператор МТС.
Первым об отмене внутрисетевого роуминга объявил оператор МТС.

С 28 февраля он значительно снижает цены на звонки, SMS и интернет за пределами домашнего региона. На первом этапе изменения затронут клиентов самых популярных тарифных планов, до середины 2018 г. будет проведено еще несколько волн по снижению цен в поездках.

На самых популярных массовых тарифах в поездках по России в сети МТС можно будет пользоваться интернетом, минутами и SMS из включенных пакетов без дополнительных платежей. Минуты из пакетов также будут расходоваться при исходящих звонках на все номера региона пребывания и на номера МТС всей России. Входящие со всех местных номеров будут бесплатными. Междугородние входящие и исходящие вызовы останутся платными, но подешевеют почти вдвое После исчерпания пакета, звонки на МТС России останутся бесплатными. SMS будут расходоваться из пакета на номера региона пребывания.

К примеру, если саратовский абонент выезжает в Самару, то пользоваться интернетом и звонить на все местные номера он сможет, просто расходуя предоплаченный трафик из своего обычного пакета. Никаких дополнительных подключений не потребуется, новые условия по умолчанию становятся базовыми. По информации МТС, новые условия позволят абонентам от 2 до 10 раз сократить расходы на связь в поездках по России, пишет СарБК.
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