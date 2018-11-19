На территории России будет ограничен транзит американской птицы
19 ноября 2018 09:02
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Россельхознадзор с 20 ноября ограничивает транзит по территории России в Казахстан мяса птицы, которое произведено в США. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Такое решение было принято «в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения». В частности, в октябре 2018 года было приостановлено движение семи партий мяса птицы, у части продукции вышел срок годности.
Зимой 2017 года эксперты объявили о запрете ввоза в Россию мяса птицы и другой продукции из ряда европейских стран, в которых зафиксирован высокопатогенный птичий грипп. Речь шла в частности об Австрии, Великобритании, Венгрии, Франции, Швеции, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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