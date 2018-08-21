На космодроме Восточный началось строительство второй очереди
21 августа 2018 13:18
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Строительство инфраструктуры, необходимой для подготовки запусков ракет-носителей «Ангара» и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса «Амур», началось на космодроме Восточный.
Как сообщает 21 августа ТАСС, об этом говорится в материалах Центра Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018».
Сроки начала строительства второй очереди космодрома неоднократно переносились. При этом в начале августа в пресс-службе «Роскосмоса» заявляли, что контракт на выполнение работ будет подписан в конце августа, а начнутся они в начале сентября.
Строительство Восточного в Амурской области ведется с 2012 года. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космическое пространство. Возведение первого стартового комплекса под ракеты «Союз» завершилось в 2016 году, первый пуск оттуда был выполнен 28 апреля 2016-го. Планируется, что первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с нового объекта должен состояться в конце 2021 года.
В мае 2018 года три фигуранта дела о растрате 250 млн рублей при строительстве космодрома были приговорены к тюремному заключению, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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