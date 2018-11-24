На Красной площади нарядили главную ёлку страны
24 ноября 2018 12:30
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Новогодняя ель на Красной площади полностью украшена и готова к торжественному открытию. Об этом сообщает РИА "Новости".
В нынешнем году 21-метровую лесную красавицу помимо привычных шаров, гирлянд и большой звезды рубинового цвета украсили ещё и фигурками популярных героев советских мультфильмов.
Они же стали и главной темой в оформлении катка и ГУМ-ярмарки. Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, герои из Простоквашино и многие другие полюбившиеся россиянам персонажи украсят собой всю площадку.
Сообщается, что просто прийти посмотреть на ёлку можно уже сейчас, а вот каток и ярмарка откроются для посетителей 29 ноября.
Фото © РИА Новости/Евгений Одиноков
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