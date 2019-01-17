На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч
17 января 2019 12:48
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч, который на протяжении последних дней регулярно выбрасывал в атмосферу значительные объёмы пепла. Об этом сообщается на сайте вулканологической обсерватории посёлка Ключи.
На представленных фотографиях видно, как по склонам активного купола вулкана начала сходить раскалённая лава.
Вулкан Шивелуч является самым северным из действующих на Камчатке, его высота составляет 3283 метра, приблизительный возраст — 60–70 тысяч лет. Последнее извержение здесь было зафиксировано в 2010 году, пишет Лайф.
Фото: © volkstat.ru
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