НДС, пенсионный возраст и бензин. Топ-6 изменений для россиян в следующем году
29 декабря 2018 14:01
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Новый год принесет множество изменений в разных сферах жизни. Некоторые уже оформились в виде решений правительства и законов, другие пока только тестируются и обсуждаются. В целом можно сказать, что жизнь в России в новом году станет еще дороже, а налоговая нагрузка на нас увеличится. «ФедералПресс» собрал шесть главных новшеств 2019 года, которые окажут наибольшее влияние на бизнес и обычных граждан.
В 2019 году налог на добавленную стоимость вырастет с 18 до 20 %. За счет этой меры правительство рассчитывает получить дополнительные 2 трлн рублей в бюджет, которые пригодятся для реализации задач, поставленных президентом в новых майских указах.
Естественно, рост НДС приведет к повышению цен на все товары и услуги, хотя потребители вряд ли ощутят двухпроцентную прибавку к чеку. Скорее, они почувствуют эффект от всего комплекса инфляционных факторов, включая НДС, рост цен на бензин и другое. Более заметно увеличение сборов скажется на бизнесе и макроэкономике. Центробанк уже предупредил, что из-за НДС ожидается небольшое снижение деловой активности в начале года.
Ставка налога на социально значимые товары (лекарства, мясо, овощи, крупы, продукты для детского и диабетического питания и прочее) останется на прежнем уровне – 10 %.
Акцизы на бензин
С 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на 3,7 и 2,7 тысячи рублей за тонну, до 12,3 и 8,5 тысячи соответственно. Напомним, что из-за резкого роста цен на заправках в мае 2018 года правительство вынуждено было пойти на снижение акцизов. Мера подействовала: цены на оптовом рынке удалось сдержать, тем не менее откладывать повышение акцизов на более долгий срок власти не решились.
В обмен на повышение сборов правительство приготовило нефтяникам некоторые послабления, например, нулевой акциз для НПЗ и снижение экспортной пошлины (на 34 % с 1 января).
В оценке влияния роста акцизов на потребителей мнения сторон расходятся. Чиновники правительства неоднократно заявляли, что топливо будет дорожать в соответствии с уровнем инфляции (на 1,7 % в январе и на 4,6 % в целом за 2019 год). Однако участники рынка и Счетная палата предупредили, что скачок цен может оказаться гораздо более резким, и потребуются новые меры для их сдерживания. Повышение цен на топливо внесет свой вклад в разгон инфляции и удорожание различных товаров, в том числе продуктов питания.
Повышение пенсионного возраста
На 2019 год приходится начало пенсионной реформы. Возраст выхода на пенсию повышается на полгода (для мужчин – до 60,5, для женщин – до 55,5). Первоначально рост должен был составить 1 год, но государство решило смягчить условия реформы в первые два года. Изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964-го.
По подсчетам РЭУ имени Плеханова, благодаря этому только в 2019 году останутся работать на своих местах 300 тысяч пенсионеров. Эффект для рынка труда предсказать трудно: это хорошо для дефицитных специальностей и не очень – для востребованных. Во втором случае работодатель предпочтет оставить сотрудника с опытом, а не брать только что выучившегося новичка, предполагают сейчас эксперты. Собственные доходы Пенсионного фонда РФ вырастут на 287 млрд рублей, а средняя пенсия по старости, по заверениям главы Минфина Антона Силуанова, станет больше на 1 тысячу рублей.
Без изменений возраст выхода на пенсию останется у работников вредных и опасных производств, коренных малочисленных народов Севера, граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и других. Кроме того, с 2019 года увеличивается необходимый стаж для получения страховой пенсии с 9 до 10 лет, а также количество требуемых баллов – с 13,8 до 16,2.
Чтобы смягчить возможный негативный эффект от реформы, правительство с 1 января повышает пособие по безработице. Особенно заметно оно увеличится для граждан предпенсионного возраста (теперь таковой начинается за 5 лет до наступления пенсионного). При потере работы предпенсионеры могут получать максимально 11 тыс. 280 рублей.
Эскроу-счета для строителей
В 2019 году всех строителей могут обязать использовать эскроу-счета при реализации своих проектов. Деньги дольщиков будут перечисляться на специальный счет в банке, на котором они будут лежать до окончания строительства. Только после сдачи дома застройщик сможет воспользоваться этими средствами. Таким образом, возводить дом ему придется на свои.
Первоначально такая схема финансирования должна была действовать только для проектов, начатых после 1 июля 2018 года. Однако строители нашли выход из ситуации, заранее набрав себе разрешений на строительство. Согласно недавно внесенным в Госдуму поправкам, теперь требование об эскроу-счетах затронет и действующие проекты вне зависимости от даты выдачи разрешения. Исключение составят только те застройщики, которые пройдут специальную проверку. А это значит, что строителям придется в срочном порядке искать деньги на завершение проектов. Некоторые девелоперы уже заморозили часть будущих проектов, чтобы пересчитать их экономическую сторону.
Очевидно, что в случае принятия этой поправки застройщики вынуждены будут поднимать цены на жилье, прежде всего в действующих проектах. По данным некоторых экспертов, опрошенных СМИ, рост цен на квартиры может достичь 20 %. Хотя другие не склонны драматизировать. Например, в Сбербанке существенного удорожания квадратных метров не ждут.
Налог для самозанятых
С 2019 года в нескольких пилотных регионах вводится так называемый налог на профессиональную деятельность (НПД), который называют также налогом для самозанятых. Прошли те времена, когда фрилансеров, мастеров по вызову, репетиторов, нянь, пекарей-самоучек и прочих пытались выманить из тени пряниками. Теперь в действии хотят испытать кнут: за «барыши» без регистрации в Госдуме даже предлагают забирать у самозанятых весь их заработок. Но пока это только предложения.
Пока НПД будет введен в пробном режиме в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Самозанятые будут платить 4 %, если они оказывают услуги или продают товары собственного труда физическим лицам и 6 % – если юридическим. Эксперимент рассчитан на 10 лет. Будет ли в следующие годы он распространяться на другие регионы, пока не сообщается.
Новый налоговый режим может стать плюсом для ИП, которым никто не запрещает оформиться в качестве самозанятых (нужно помнить только, что закон предусматривает ряд ограничений – доход от профессиональной деятельности не больше 2,4 млн рублей в
Акцизы и цены на другие товары
С Нового года вырастут акцизы и на ряд других товаров. Например, на 9,1 % поднимется плата для производителей табачных изделий, что может привести к подорожанию сигарет еще на 5 %. Акцизы на алкоголь останутся без изменений, если не считать отмену льгот для российских производителей вина и шампанского. Акцизы на легковые автомобили поднимутся на 4 %. По оценкам ЦБ, значительного вклада в общую инфляцию все эти товары не вносят, но вряд ли покупатели обрадуются новым ценникам.
Автомобилистов ждет очередной виток повышения стоимости полисов ОСАГО. Расширение тарифного коридора, а также изменение некоторых коэффициентов может привести к повышению цен на автострахование на 1,5 %. Тарифы на коммунальные услуги в качестве исключения разрешено поднять два раза в год: с 1 января – на 1,7 %, с 1 июля – на 2,4 %. Это также связано с ростом НДС: из-за отложенной индексации тарифов коммунальщики оказались бы в невыгодных условиях.
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