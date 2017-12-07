Мутко пообещал поддержку олимпийцам
7 декабря 2017 10:10
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Российским спортсменам, которые решат выступить на Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом, будет оказана всесторонняя поддержка, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Он отметил, что власти всегда оказывали содействие атлетам, так как их интересы являются приоритетом.
«Участвовать в Олимпиаде — это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать всё, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности», — приводит слова Мутко ТАСС.
По его словам, российские власти продолжат отстаивать интересы спортсменов в Спортивном арбитражном суде, а также в гражданских.
При этом решение Международного олимпийского комитета (МОК), который пожизненно запретил Мутко посещать олимпиады в статусе официального представителя РФ, вице-премьер не стал комментировать.
Как ранее писал портал iz.ru, МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. В то же время спортсмены из РФ могут выступить на международных соревнованиях под нейтральным флагом по индивидуальным заявкам и после прохождения специальной комиссии.
Окончательное решение по участию российских атлетов в зимних ОИ будет принято по итогам собрания олимпийцев, которое пройдет в Москве 12 декабря.
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