Московский метрополитен запускает три вида экскурсий
4 февраля 2019 10:53
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Московский метрополитен запускает в феврале три новых вида экскурсий по станциям, которые проводят аккредитованные гиды в рамках проекта "Экскурсии в метро". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что среди горожан и туристов востребованы детские экскурсии по столичной подземке – их маршруты сейчас прорабатываются. Среди доступных сегодня экскурсий – обзорный тур "Станции московского метро", прогулка "Сокровища подземного кольца", во время которой участники узнают о самых красивых станциях Кольцевой линии, тур "Метро энтузиастов" о создании первой линии метро Москвы – Сокольнической и другие.
Полный список экскурсий с расписанием и стоимостью каждой прогулки размещены на сайте проекта, передает Радио Маяк.
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