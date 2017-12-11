Минтруд обозначил сроки новой индексации маткапитала
11 декабря 2017 10:44
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В настоящее время размер выплаты составляет 453 тыс. рублей.
Материнский капитал будет проиндексирован на 4% только в 2020 году, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на четыре процента с 1 января 2020 года», — приводит его слова «РИА Новости».
Топилин напомнил, что в настоящее время размер выплаты составляет 453 тыс. руб., а в 2020 году он вырастет до 471 тыс. руб.
Министр напомнил, что размер выплаты сейчас составляет 453 тысячи рублей, а в 2020 году составит 471 тысячу. По словам министра, индексация планируется и после 2020 года, пишут "Известия".
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