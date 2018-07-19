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Минтруд может ввести новое основание для увольнения – "В связи с утратой доверия"

19 июля 2018 09:25
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Минтруд может ввести новое основание для увольнения –
С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.

Минтруд может ввести в Трудовой кодекс для коммерческих компаний новое основание для увольнения – "В связи с утратой доверия". Как пишет сегодня газета «Известия», с таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество.

По словам экспертов, вопрос находится на стадии обсуждения. Как напоминает издание, сейчас такая норма применяется только для госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных и работников, обслуживающих денежные или товарные ценности.

Как пояснили «Известиям» в бизнес-сообществах, нововведение должно помочь бороться с промышленным шпионажем и недобросовестной конкуренцией, а также помочь сохранить интеллектуальную собственность.
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