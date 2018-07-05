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Минтранс предлагает легализовать овербукинг Пассажирские объединения считают, что перепродажу авиабилетов нужно оставить вне закона.
Минтранс предлагает легализовать овербукинг
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Минтранс предлагает легализовать овербукинг

5 июля 2018 13:16
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Минтранс предлагает легализовать овербукинг Пассажирские объединения считают, что перепродажу авиабилетов нужно оставить вне закона.
Пассажирские объединения считают, что перепродажу авиабилетов нужно оставить вне закона.

Министерство транспорта России рассматривает возможность легализации овербукинга – практики, когда авиакомпании продают больше мест, чем есть в самолете.

Глава ведомства Евгений Дитрих сообщил, что такое решение назрело из-за участившихся жалоб пассажиров на отказы в перевозке из-за овербукинга. Граждане приезжают в аэропорт и на стойке регистрации узнают, что на них «не хватило» места в самолете. Авиакомпании при этом не компенсируют пассажиру потерянный билет. В случае легализации гражданин получит право на компенсацию, сказал Дитрих.
Идея обсуждается уже не первый год, однако раньше от нее отказывались из-за «нецелесообразности». Работа над законопроектом уже начата, сообщил глава Минтранса.
Председатель правления «Союза пассажиров» Кирилл Янков сказал «ФедералПресс», что жалоб на овербукинг в организацию поступает немного, тем не менее, там подозревают что «авиакомпании этим балуются». «Мы считаем, что легализовать это явление нельзя, потому что оно нарушает права пассажира. Если он заплатил, должна быть гарантия, что он улетит, даже если он приехал в аэропорт за 40 минут до рейса. По нашему мнению, легализация создаст только нездоровую конкуренцию. Овербукинг дает чуть-чуть прибыли авиакомпании, но пренебрегать ради этого правами пассажиров неправильно».+

Овербукинг легализован в некоторых западных странах. Пассажиры, которых не взяли на рейс, имеют возможность получить около 800 долларов. В России возможный размер компенсации остается примером дискуссии: например, депутат Госдумы Игорь Ананских предлагал установить ее равной десятикратному размеру стоимости билета.
В июне Общероссийский народный фронт внес в Госдуму законопроект о штрафах для авиакомпаний за овербукинг от 50 до 100 тысяч рублей, пишет ФедералПресс.

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