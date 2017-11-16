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Минсельхоз позволил восстановленному молоку синеватый оттенок

16 ноября 2017 13:39
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Минсельхоз позволил восстановленному молоку синеватый оттенок Новый техрегламент также допускает привкус кипячения и сладкий вкус
Новый техрегламент также допускает привкус кипячения и сладкий вкус.

Восстановленному молоку официально могут позволить иметь синеватый оттенок. Минсельхоз предложил поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции», которые уточняют физико-химические свойства восстановленного молока. Новшество коснется напитка, произведенного из сухого молока и воды. При этом цельное молоко по-прежнему останется белым, а стерилизованное может быть светло-кремового цвета. По словам представителя Минсельхоза, синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении  напитка. Обновленный техрегламент существенно поможет производителям, пишут "Известия".

Минсельхоз согласовывает свои поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции». Они касаются физико-химических свойств и микробиологических показателей идентификации молочных продуктов. Ведомство предлагает дополнить документ в части характеристик восстановленного напитка, то есть изготовленного из сухого молока и воды.

Питьевое восстановленное молоко может быть «с легким привкусом кипячения», также «допускается сладковатый привкус, привкус сухого молока», следует из документа. Цвет напитка описывается как «белый, допускается с синеватым оттенком для обезжиренного молока». Для стерилизованного молока оттенок должен быть светло-кремовый, «для обогащенного молока в зависимости от цвета компонента, используемого для обогащения».

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