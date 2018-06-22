Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны
22 июня 2018 09:44
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Министерство обороны РФ в День памяти и скорби опубликовало цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны.
На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса».
Отмечается, что это «ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», пишут "Известия".
22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.
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