Я нашел ошибку
Главные новости: 
Коммунисты не смогли провести в Новокуйбышевске митинг против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
Коммунисты не смогли провести в Новокуйбышевске митинг против пенсионной реформы из-за чемпионата мира
Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля
Около пересечения Авроры и Партизанской в Самаре столкнулись три автомобиля
Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР.
Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны
К концу октября на строящейся сызранской мечети должна появиться кровля
К концу октября на строящейся сызранской мечети должна появиться кровля
В Самаре сообщили о заминировании двух офисных центров и гостиницы Полиция выезжала на место.
В Самаре сообщили о заминировании двух офисных центров и гостиницы
В Самарской области зарегистрировано первое заявление на рассмотрение коллегией присяжных в городском суде уголовного дела об убийстве
В Самарской области зарегистрировано первое заявление на рассмотрение коллегией присяжных в городском суде уголовного дела об убийстве
22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми
Ключи для автомобилей с 2019 года могут стать цифровыми
сегодня  Пятница, 22 июня, 09:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/06:
USD 63.79
0.17
EUR 73.69
0.08
Искать
Новости /  В стране  

Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны

22 июня 2018 09:44
16
Минобороны опубликовало секретные документы Великой Отечественной войны На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР.
На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР.

Министерство обороны РФ в День памяти и скорби опубликовало цифровые копии рассекреченных документов начала Великой Отечественной войны.

На сайте ведомства выложены директивы военного командования СССР, множество приказов и документов по военным округам, включая наградные листы и трофейную немецкую карту с планом «Барбаросса».

Отмечается, что это «ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи», пишут "Известия".

22 июня ежегодно в России отмечается День памяти и скорби. В 1941 году в этот день войска нацистской Германии напали на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. Она длилась 1418 дней и унесла миллионы жизней.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
345
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
501
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
85
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
55
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
53
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
583
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
49
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
453
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
742
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
906
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
643
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
2003
Весь список

Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на детский праздник «Научи ребенка Правилам дорожного движения»
Активисты ОНФ в День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны, проведут «Поверку павших» в Самаре
В Самаре пройдет фестиваль воздушных змеев
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда