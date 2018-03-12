Минобороны: российская промышленность готова к производству ракет «Сармат»
12 марта 2018 13:45
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Промышленность в нашей стране готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», сообщает ФедералПресс.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал, что практические, научно-технические и производственные проблемы по строительству «Сармата» уже пройдены, производственные мощности для любого количества ракет работают на сто процентов. Каким по количеству будет стартовый заказ от Минобороны, пока неизвестно, пишет газета «Красная звезда».
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