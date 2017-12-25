Минимальная цена на вино может составить 180-190 рублей
25 декабря 2017 13:17
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Минимальная розничная цена (МРЦ) на тихие вина должна составлять 180–190 рублей за бутылку объемом 0,75 л, посчитали в Минсельхозе. Об этом «Известиям» рассказал глава департамента пищевой, перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев. По его словам, Минсельхоз окончательно сформирует свое предложение по этому поводу к весне 2018 года. После чего направит его в адрес Минфина — минимальные цены на алкоголь устанавливаются Министерством финансов.
— Минимальная розничная цена станет для покупателя ориентиром при покупке спиртного напитка. МРЦ даст покупателю понимание, что перед ним не низкокачественное вино. А если добавить еще определенную сумму, то можно приобрести приемлемый напиток, — пояснил Евгений Ахпашев.
Ранее в Минсельхозе уже предлагали установить минимальные цены на вино в России. Речь шла о 250 рублях за бутылку. Но в Минэкономразвития не согласились с предложением, сославшись на необходимость «проработки в части определения эффекта от применения данных мер». Также было необходимо «дополнительное обоснование необходимости их реализации», отмечается в протоколе рабочей группы за подписью замглавы Минэкономики Олега Фомичева. Минсельхозу было дано поручение доработать предложение.
— Если мы на старте поставим высокую МРЦ, то недобросовестные производители смогут заработать за счет резкого повышения рыночной цены, — отметил Евгений Ахпашев. — Поэтому мы решили сейчас предложить минимальную цену ниже 200 рублей.
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