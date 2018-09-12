Минфин предложил установить лимит на проигрыш в азартных играх
12 сентября 2018 09:09
115
Минфин РФ разработал законопроект о введении «механизма самоограничения» для граждан, не способных контролировать свою страсть к азартным играм, пишут "Известия".
Игрок сможет сам ходатайствовать у организаторов о запрете на свое участие в азартных играх либо об ограничении максимальной суммы сделанных им ставок.
В случае, если гражданин не предоставил ходатайство, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать ставки при достижении лимита.
Согласно пакету поправок, также запрещается прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц при заявлении опекуна, передает «Интерфакс».
Отмечается, что признавшее себя игроманом и включенное в перечень лицо вправе просить об исключении из списка через год.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
288
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
422
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
559
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
955
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1750
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1145
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
442
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
562
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1504
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1076
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1159
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1120
Мероприятия