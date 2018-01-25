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Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты

25 января 2018 15:32
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Минфин РФ опубликовал законопроект о регулировании криптовалюты Фактически криптовалюта может стать «имуществом в электронной форме».
Фактически криптовалюта может стать «имуществом в электронной форме».

Криптовалюты можно будет обменивать на другие активы только через счета специальных операторов обмена цифровых финансовых активов (бирж), а их использование на территории России в качестве средства платежа не предполагается, пишут "Известия".
Об этом говорится в законопроекте о регулировании цифровых активов в России, подготовленном Минфином.

«Минфином России подготовлен проект… предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Фактически криптовалюта может стать «имуществом в электронной форме».
В Минфине отметили, что запрет на сделки с ними только создаст условия для использования криптовалют нелегально.

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