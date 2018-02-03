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Минэкономразвития отклонило ЗОЖ-стратегию из-за вейпов и водки

3 февраля 2018 11:06
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Минэкономразвития отклонило ЗОЖ-стратегию из-за вейпов и водки В то, что программа не потребует дополнительных средств, в ведомстве не поверили
В то, что программа не потребует дополнительных средств, в ведомстве не поверили.

Министерство экономического развития вслед за ФАС раскритиковало проект стратегии Минздрава по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) населения до 2025 года. Отзыв министерства за подписью статс-секретаря — заместителя министра Олега Фомичева от 17 января 2018 года есть у РБК. В Минздраве подтвердили его получение.

Основное замечание министерства к документу — отсутствие финансово-экономических расчетов. Минздрав пишет, что выполнение стратегии не потребует дополнительных трат из бюджета, но расчетов, подтверждающих это, не приводит. В Минэкономразвития увидели в стратегии предложения, которые «определенно потребуют дополнительных денег»: например, бесплатные лекарства для новых категорий пациентов (сейчас предусмотрено лекарственное обеспечение для лечения определенных болезней и для некоторых льготных категорий граждан). «Расширение обязательств государства по бесплатному обеспечению граждан в настоящее время не представляется возможным, поскольку не обеспечено источниками финансирования», — пришло к выводу Минэкономразвития.

Еще одно замечание — использование терминов, которых нет в законодательстве России или Евразийского экономического союза. Это «здоровое питание», «продукты для здорового питания», «вредные продукты», «продукты с избыточным содержанием...», «сладкие продукты», «продукты с высоким и низким содержанием энергии», «переработанные мясопродукты», «избыточная калорийность питания» и т.д. Неопределенность таких понятий позволила Минэкономразвития не поддержать идеи Минздрава установить акцизы на сладкие напитки, «продукты с повышенным содержанием соли», а также запретить рекламу «переработанных мясопродуктов», «продуктов с избыточным содержанием добавленного сахара, натрия, жира и насыщенных жирных кислот» и т.д. для детей. Непонятно, какие именно продукты имеет в виду Минздрав, считают в ведомстве. Из всех этих определений в стратегии определение дано только здоровому питанию, но и оно не может учитываться, поскольку объясняется через другие неизвестные термины.

Отдельно Минэкономразвития просит Минздрав обратить внимание на термин «вредные продукты». В действующем законодательстве есть понятие «вредное воздействие на человека пищевой продукции», и продукты, которые подпадают под это определение, не выпускаются на рынок вовсе. Поэтому формулировка «вредные продукты» некорректна, резюмирует Минэкономразвития.

Минэкономразвития раскритиковало и несколько положений стратегии Минздрава, направленных на борьбу с алкоголизмом, в частности желание анализировать практику регионов по снижению употребления алкоголя, «особенно водки и аналогичных ей напитков», гражданами до 21 года. Продажа алкоголя разрешена в России с 18 лет, и установление других возрастных ограничений — нарушение конституционных прав, подчеркнули в ведомстве.

Как и Федеральная антимонопольная служба, которая в конце января опубликовала свой отзыв на стратегию ЗОЖ, Минэкономразвития выступило против повышения акцизов на алкоголь и сигареты на уровень выше инфляции. Оба ведомства уверены, что это приведет к росту серого рынка. Разделяет министерство мнение ФАС и по поводу запрета продажи «дешевых спиртосодержащих потребляемых населением в качестве суррогатов жидкостей». ФАС вместо запрета предлагала добавлять в них компоненты, вызывающие рвоту. Минэкономразвития не видит смысла запрещать продажу таких жидкостей, учитывая, что речь может идти о недорогих бытовых чистящих средствах.

Не согласно ведомство с Минздравом и в части продления запрета на продажу алкоголя через интернет. Вместо запретов, полагают в Минэкономразвития, необходимо создать легальный рынок интернет-магазинов алкоголя и предусмотреть возможности для его контроля: это позволит снизить объемы серых продаж. Интернет-торговля алкоголем была запрещена в России десять лет назад, но с августа 2016 года власти начали прорабатывать вопрос ее легализации. Планировалось, что возможность онлайн-покупки спиртного появится с 1 января 2018 года при соблюдении определенных условий (продажа определенных видов алкоголя только через домен egais.ru и только в предусмотренное законодательством время), но законопроект до сих пор не принят, в частности из-за позиции Минздрава.

Не видят смысла в Минэкономразвития и в ужесточении ограничений по демонстрации курения и распития алкогольных напитков в художественных фильмах. Обсудить ограничение продажи вейпов и электронных сигарет ведомство готово после результатов исследования, которое по поручению правительства сейчас проводит Минздрав.

Не получили поддержки и предложения Минздрава о введении обезличенной пачки сигарет и раскрытии состава табака. Эта инициатива изначально была прописана в другом документе Минздрава — «антитабачной концепции». Она вызвала протесты со стороны табачных компаний. Осенью 2017 года ассоциация «Табакпром» и Совет по вопросам развития табачной продукции направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором указали, что информация о своеобразии и о сочетании ингредиентов «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

Минздрав представил первый вариант стратегии по формированию ЗОЖ до 2025 года в январе 2017-го. После чего ее уже несколько раз отправляли на доработку, но претензии других ведомств и бизнеса снять не удалось.

Отвечая на критический отзыв Минэкономразвития, в пресс-службе Минздрава заявили РБК, что работа по созданию стратегии ЗОЖ продолжается, поэтому проводить оценку расходов по ее отдельным предложениям преждевременно.

«Вместе с тем добавим, что ряд мер стратегии не требует расходов, а напротив, является источником доходов бюджета, например последовательное повышение акцизов, поэтому такая постановка вопроса некорректна», — говорится в ответе пресс-службы Минздрава на запрос РБК.

Ранее претензии к стратегии ЗОЖ высказывали также Минпромторг, Минкомсвязь и Минсельхоз.
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