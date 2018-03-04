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Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»

4 марта 2018 12:12
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Метро потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва»
Конкурс для поставщиков объявят в апреле.

Московский метрополитен потратит 51,2 млрд руб. на закупку 594 вагонов «Москва». Конкурс на выбор поставщика объявят в апреле.

Закупка проходит общественное обсуждение, следует из информации на сайте госзакупок. Онлайн-обсуждение шло с 16 января до 6 февраля, публичные слушания состоялись 9 февраля. «Комментарии по предмету контракта не поступали», говорится в тендерной документации. При этом решено «первый этап общественного обсуждения считать состоявшимся» и «продолжить подготовку к проведению закупки без учета результатов» обсуждения, пишет РБК.
Контракт может стать пятым по стоимости для метрополитена с 2012 года, следует из данных сайта госзакупок.

Метро намерено купить 594 вагона новой модификации поезда «Москва», пояснили РБК в пресс-службе подземки. «234 вагона планируется закупить в 2018 году, а остальные 360 — в 2019 году. Новые поезда будут курсировать по Филевской, Кожуховской, Солнцевской, Сокольнической и Большой кольцевой линиям. Также рассматривается возможность запуска новых поездов на Калужско-Рижской линии», — сообщили в пресс-службе.

Объявить тендер и разместить всю аукционную документацию планируется в апреле. Тогда же стартует второй этап обсуждения, добавили в пресс-службе метро.
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Комментарии

4 марта 2018 14:52
Тим-Тим
Вот какое мне дело, читателю местной газеты, до всей этой московской возни с их не меренными миллиардами на развитие? А не лучше ли рассказать о заботах нашего Самарского метро и о тормозящих развитие нашей подземки, которая не имеет возможности заменить всего лишь десять - двадцать составов?




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