Медведев разрешил 19 вузам самостоятельно присуждать ученые степени
25 августа 2017 12:54
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Правительство наделило 19 вузов и четыре научные организации правом присуждать ученые степени. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, было опубликовано на сайте правительства.
В документе отмечается, что среди вузов, получивших разрешение на выдачу ученой степени, 11 имеют категорию «национальный исследовательский университет». В отношении трех вузов установлена категория «федеральный университет», четыре вуза обладают правом «самостоятельно разрабатывать и устанавливать образовательные стандарты», собщает РБК.
Научные организации, которые получили соответствующее право: Объединенный институт ядерных исследований; Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе Российской академии наук; Институт общей и неорганической химии им.Н.С.Курнакова Российской академии наук; Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.
В перечне вузов указаны: Белгородский государственный национальный исследовательский университет; Казанский (Приволжский) федеральный университет; Московский государственный институт международных отношений МИД РФ; Московский физико-технический институт; Высшая школа экономики; Московский институт стали и сплавов (МИСиС); Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Московский инженерно-физический институт (МИФИ); Новосибирский национальный исследовательский государственный университет; Российский университет дружбы народов (РУДН); Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики; Уральский федеральный университет имени Б.Н.Ельцина; Южный федеральный университет; Московский энергетический институт (МЭИ); Пермский национальный исследовательский политехнический университет; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ; Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева; Санкт-Петербургский горный университет; Финансовый университет при правительстве РФ.
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