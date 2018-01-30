Медики называют состояние Олега Табакова крайне тяжелым
30 января 2018 11:58
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Врачи оценивают состояние госпитализированного народного артиста СССР и художественного руководителя МХТ им. Чехова Олега Табакова как крайне тяжелое.
Как сообщает телеграм-канал 112, у артиста начались судороги. Медики поддерживают актера в состоянии глубокой седации (искусственной комы), однако опасаются, что головной мозг Табакова может отказать в любой момент.
«ФедералПресс» сообщал, что врачи периодически вводили Олега Табакова в состоянии искусственной комы, чтобы дать его организму передышку. Находясь в сознании, артист шел на контакт с медиками и выполнял их указания.
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