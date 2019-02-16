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Лучшим пловцом Европы впервые в истории признали россиянина

16 февраля 2019 12:32
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Лучшим пловцом Европы впервые в истории признали россиянина Он завоевал премию LEN Awards.
Он завоевал премию LEN Awards.

Россиянин Климент Колесников победил в голосовании Европейской лиги плавания (LEN) на звание лучшего пловца континента в 2018 году. Он стал первым россиянином, завоевавшим премию LEN Awards.

В голосовании с участием представителей европейских национальных плавательных федераций Колесников набрал 44% голосов, на втором месте расположился британец Адам Пити (36%), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

В ушедшем году Колесников завоевал две золотые, три серебряные и две бронзовые медали чемпионата мира на короткой воде, а также три золота, два серебра и одну бронзу на чемпионате Европы, где он установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, пишет newsru.com.
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