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Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума

9 августа 2018 12:18
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Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума Он приблизился к отметке в 66 рублей, а евро подорожал до уровня почти в 75,5 рубля.
Он приблизился к отметке в 66 рублей, а евро подорожал до уровня почти в 75,5 рубля.

Курс рубля к американскому доллару на сегодняшних торгах достиг отметки в 65,0925, что стало максимумом с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро сегодня также показал резкий рост, достигнув отметки в 75,46 рубля и став самым высоким с мая этого года.

Это происходило на фоне сообщений о возможности новых масштабных санкций США против России. Несколько сенаторов внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает давление в том числе на госдолг РФ, пишет Лайф.

Фото: pixabay.com
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