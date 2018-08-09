Курс рубля к доллару подскочил до двухлетнего максимума
9 августа 2018 12:18
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Курс рубля к американскому доллару на сегодняшних торгах достиг отметки в 65,0925, что стало максимумом с ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс евро сегодня также показал резкий рост, достигнув отметки в 75,46 рубля и став самым высоким с мая этого года.
Это происходило на фоне сообщений о возможности новых масштабных санкций США против России. Несколько сенаторов внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает давление в том числе на госдолг РФ, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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